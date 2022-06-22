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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيلون ماسك: ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي مع رفع الفائدة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:11 مساءً - وكالات _ توقع إيلون ماسك ، الرئيس التفيذي لتسلا ، حدوث ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي مع رفع الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى ضرورة تقليص القوى العاملة في شركة صناعة السيارات الكهربائية بسبب مشاكل الإمداد.
وأكد ماسك في مقابلته مع “بلومبرج“، أن تسلا ستخفّض العمالة بـ 3.5% إثر تراجع النمو، لافتًا إلى أن صفقة تويتر لن تتم قبل تصفية بعض المشاكل بينها الحسابات الوهمية، وموافقة المساهمين على الصفقة.
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