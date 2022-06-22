مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار .

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وتأتي هذه الخطوة بهدف إعداد هيكل تنظيمي مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، على نحو يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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