مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار .

وتأتي هذه الخطوة بهدف إعداد هيكل تنظيمي مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، على نحو يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.