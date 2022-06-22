ثنائية إنخفاض على أسعار أهم السلع العالمية تداولاً

رياض - احمد صلاح - أنخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الـ 3 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت - نيويورك، الأربعاء، وسط ارتفاع مؤشر الدولار، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأميركي، ومع تسعير الأسواق للتباطؤ الاقتصادي، بحسب وول ستريت جورنال.
وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 3.82 بالمئة لتتداول عند مستويات 105.51 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 109.54 دولار، في حين استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد اختتام تداولات الأمس عند مستويات 109.52 دولار للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب المقبل 3.28 بالمئة، لتتداول عند 110.93 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 114.57 دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد اختتام تداولات الأمس عند 114.65 دولار للبرميل، فيما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.26 بالمئة إلى 104.71 مقارنة بالافتتاحية عند 104.43، علما أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 104.44.
وتراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، الأربعاء، لتواصل خسائرها لليوم الرابع، تحت ضغط ارتفاع مستويات الدولار مقابل سلة من العملات العالمية، وتباطؤ عمليات شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، بحسب وول ستريت جورنال.
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1823.35 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1832.85 دولار، وسجلت أعلى مستوى لها عند 1833.29 دولار للأونصة.