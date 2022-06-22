انت الان تتابع خبر ثنائية إنخفاض على أسعار أهم السلع العالمية تداولاً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أنخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الـ 3 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت - نيويورك، الأربعاء، وسط ارتفاع مؤشر الدولار، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأميركي، ومع تسعير الأسواق للتباطؤ الاقتصادي، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 3.82 بالمئة لتتداول عند مستويات 105.51 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 109.54 دولار، في حين استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد اختتام تداولات الأمس عند مستويات 109.52 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب المقبل 3.28 بالمئة، لتتداول عند 110.93 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 114.57 دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد اختتام تداولات الأمس عند 114.65 دولار للبرميل، فيما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.26 بالمئة إلى 104.71 مقارنة بالافتتاحية عند 104.43، علما أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 104.44.