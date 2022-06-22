للبيع والشراء.. تطورات جديدة اسعار الذهب على الميزان المحلي

انت الان تتابع خبر للبيع والشراء.. تطورات جديدة لسعر الذهب على الميزان المحلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد استقرار دام 4 ايام، إنخفضت اسعار الذهب في السوق المحلي، الاربعاء، 30 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل المواطنين 37.30 دينارا للغرام لجهة البيع للمواطنين مقابل 35.80 لجهة الشراء منهم.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 لجهة الشراء من المحلات 43.80 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 لجهة الشراء من المحلات 33.30 دينارا.