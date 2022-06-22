انت الان تتابع خبر عاجل.. أسعار زيت التموين.. بشرة خير للمواطنين بانخفاضه في المنافذ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زف أحد المصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرة خير لكل المواطنين المستفيدين من الدعم، ان أسعار الزيوت تراجعت كثيراً بالمقارنة بما جاء عليه في الفترة الماضية، وهي من أكثر التي اسعدت الجميع.

أسعار زيت التموين تتراجع في الأسواق

وأكدت المصادر اليوم أنه يوجد انخفاض كبير في أسعار الزيوت، ولفت الانتباه إلى أن طن زيت الصويا تراجع سعره لـ 31.6 ألف جنيه بالمقارنة بما كان عليه في الفترة الماضية وهو سعر 35.6 ألف نيه، وأيضاً أن سعر طن زيت الأولين تراجع لمستوى 27 ألف جنيه، وهذا بعدما سجل ارتفاع مستمر ووصل به الحال إلى سعر 33.5 ألف جنيه للطن الواحد.

ارتفاعات أسعار الزيت بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية

وسجلت أسعار الزيوت العديد من الارتفاعات المستمرة أثناء الفترة الماضية، وهذا بسبب تأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى العالم، وهي من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الجميع حالياً.