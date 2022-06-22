انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء – الأصفر زاد جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 1008 جينه للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

عيار 18 سجل 866 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1008 جينها للجرام.

عيار 24 سجل 1158 جينها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8080 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1854 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه