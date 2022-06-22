أسعار النفط ترتفع بدعم من طلب قوي وشح في المعروض

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:11 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بدعم من زيادة في الطلب على الوقود في الصيف مع بقاء شح في الإمدادات بسبب العقوبات على نفط روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 52 سنتا، أو 0.5%، لتسجل عند التسوية 114.65 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 1.09 دولار، أو 1%، إلى 110.65 دولار للبرميل. وصعدت عقود أغسطس الأكثر نشاطا 1.53 دولار إلى 109.52 دولار.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي. وكانت تلك الخسارة الأسبوعية الأولى في 8 أسابيع للخام الأمريكي والأولى في خمسة أسابيع لخام برنت.

واستمدت الأسعار دعما عندما تكهن وارن وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل بأن يستمر شح المعروض في سوق النفط لثلاثة إلى 5 أعوام.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر متأخرة يوما بسبب عطلة عامة. وستصدر البيانات من معهد البترول الأمريكي غدا الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة يوم الخميس.

ويتوقع محللون أن تظهر انخفاضا في مخزونات الخام والبنزين.

وطلب البيت الأبيض من رؤساء ست شركات نفطية الاجتماع يوم الخميس لماقشة سبل خفض أسعار الطاقة المرتفعة.