عبد الوهاب يعرض أهم فرص الاستثمار المتاحة أمام مجلس الأعمال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – قدم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرضًا عن أهم الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، فضلا عن تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية.

واستعرض عبد الوهاب، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الاعمال، وما ارتبط بها من تشريعات واصلاحات هيكلية تسمح بتمكين أكبر للقطاع الخاص.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وجه بسرعة حل جميع التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتهيئة المجال أمام استقبال الاستثمارات السعودية الجديدة التي تبحث عن فرص الاستثمار في مصر.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن ثقته في أن مجتمع الأعمال المصري والسعودي حريصان أكثر من أي وقت مضى على بناء علاقات استثمارية أقوى لصالح البلدين الشقيقين خاصة في ظل التغيرات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

شارك في مجلس الأعمال المصري السعودي: الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي وعبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب المصري بالإضافة إلى ممثلي الشركات أعضاء المجلس من الجانبين.