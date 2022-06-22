انت الان تتابع خبر ثبات السعر..حسم زيادة أسعار البنزين والسولار قريبًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجتمع لجنة التسعير مطلع يوليو المقبل، لتحديد السعر الجديد للبنزين والسولار، لذلك يترقب المصريين، هل سيكون هناك زيادة في الأسعار أم ستظل الأسعار كما هي؟

وتتجه أسعار البنزين إلى زيادة طفيفة جديدة، نظرًا لارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولكن الوضع يختلف بالنسبة للسولار، حيث أنه الشغل الشاغل للجميع، لأنه عامل مشترك في كافة السلع والمنتجات، وفي حالة ارتفاع سعره ستزداد أسعار جميع السلع.

ثبات سعر السولار

ومن المرجح أن تقرر الدولة عدم زيادة أسعار السولار خلال اجتماع لجنة التسعير مطلع يوليو المقبل، حيث لم يتغير سعره خلال الـ11 تسعير الأخير، وظل ثابتًا عند 6.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار

بنزين 80 بسعر 7.5 جنيه للتر.

بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر.

بنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر.

السولار 6.75 جنيه للتر.