مال وأعمال

لأصحاب المعاشات .. جبنالكم سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لأصحاب المعاشات .. جبنالكم سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث أصحاب المعاشات عن تفاصيل سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر، وبالأخص بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة، حيث قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة 3%، بينما أبقي على سعره البنك الأهلي المصري.

سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر:

1-حساب توفير المعاش في البنك الأهلي المصري:

  • بلع نسبة الفائدة: 5.25% سنويا.
  • الحد الأدنى لفتح الحساب: يكون بقيمة 5000 جنيه.
  • الحد الأقصى للحساب: يتيح البنك الأهلي لأصحاب المعاشات استثمار أموالهم حتى مليون جنيه، أو تكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة.
  • يجب إحضار صورة من الرقم القومي، وخطاب من جهة العمل موضح به مكافأة نهاية الخدمة.

2-حساب توفير المعاش في بنك مصر:

  • يقدم حساب توفير لأصحاب المعاشات بسعر فائدة مرتبطة بما يتم الإعلان عنه في البنك المركزي المصري.
  • نسبة الفائدة: تبلغ 6% سنوا.
  • الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
  • يجب إحضار صورة من الرقم القومي، وخطاب من جهة العمل موضح به مكافأة نهاية الخدمة
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا