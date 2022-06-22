انت الان تتابع خبر لأصحاب المعاشات .. جبنالكم سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث أصحاب المعاشات عن تفاصيل سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر، وبالأخص بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة، حيث قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة 3%، بينما أبقي على سعره البنك الأهلي المصري.

سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر:

1-حساب توفير المعاش في البنك الأهلي المصري:

بلع نسبة الفائدة: 5.25% سنويا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: يكون بقيمة 5000 جنيه.

الحد الأقصى للحساب: يتيح البنك الأهلي لأصحاب المعاشات استثمار أموالهم حتى مليون جنيه، أو تكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

يجب إحضار صورة من الرقم القومي، وخطاب من جهة العمل موضح به مكافأة نهاية الخدمة.

2-حساب توفير المعاش في بنك مصر: