انت الان تتابع خبر لأصحاب المعاشات .. جبنالكم سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث أصحاب المعاشات عن تفاصيل سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر، وبالأخص بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة، حيث قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة 3%، بينما أبقي على سعره البنك الأهلي المصري.
سعر الفائدة على حساب التوفير في بنكي الأهلي ومصر:
1-حساب توفير المعاش في البنك الأهلي المصري:
- بلع نسبة الفائدة: 5.25% سنويا.
- الحد الأدنى لفتح الحساب: يكون بقيمة 5000 جنيه.
- الحد الأقصى للحساب: يتيح البنك الأهلي لأصحاب المعاشات استثمار أموالهم حتى مليون جنيه، أو تكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة.
- يجب إحضار صورة من الرقم القومي، وخطاب من جهة العمل موضح به مكافأة نهاية الخدمة.
2-حساب توفير المعاش في بنك مصر:
- يقدم حساب توفير لأصحاب المعاشات بسعر فائدة مرتبطة بما يتم الإعلان عنه في البنك المركزي المصري.
- نسبة الفائدة: تبلغ 6% سنوا.
- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- يجب إحضار صورة من الرقم القومي، وخطاب من جهة العمل موضح به مكافأة نهاية الخدمة