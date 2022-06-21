بنية توقع اتفاقية تعاون مع الفنار السعودية لتطوير البنية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:05 مساءً - دوت الخليج – وقعت مجموعة بنية اتفاقية تعاون مع شركة الفنار السعودية لدعم التوسعات المستهدفة للشركتين في السوقين السعودية والمصرية، وتقديم أحدث الحلول المتطورة لدعم التحول الرقمي والبنية التحتية والطاقة المتجددة في كلا البلدين.

ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، حيث تعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وتقدر حجم استثماراتها بنحو 30 مليار دولار.

ومن المقرر، بحسب بيان لشركة بنية، أن تجري الشركتان مزيدا من المناقشات لتعظيم القيمة المضافة المشتركة المقدمة للسوقين المصرية والسعودية عبر حلول متكاملة تساهم في تطوير البنية التحتية بأحدث المنتجات المبتكرة منها تنفيذ وتشغيل مشروعات العدادات الذكية، تطوير مراكز البيانات وحلول EPC والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المرافق الذكية وحلول الأمن السيبراني والحلول ذات الصلة بإنترنت الأشياء.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، إن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة الفنار خطوة مهمة في سبيل دعم مكانتها في السوق المصرية، مضيفًا أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة ووصل حجم التبادل التجاري ليحقق نسبة نمو 87% في عام 2021.

وأضاف مكي أن الاتفاقية تعزز خطوات مجموعة “بنية” للتوسع نحو أسواق المنطقة، وفي مقدمتها السوق السعودية، حيث تأتي اتفاقية التعاون المبرمة من منطلق رغبة قوية في دعم التعاون المشترك بين مصر والعربية.

ومن جانبه، أكد المهندس عامر العجمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “الفنار”، أن الاتفاقية ستسهم في دعم أعمال شركة “الفنار” من خلال توفير منتجات مبتكرة عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات العالمية في المنشآت التصنيعية الحديثة، بجانب تصميم وتنفيذ الأنظمة المتكاملة الذكية من حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن الاتفاقية تستهدف تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصممة لتلبية خطط وأهداف الشركات ومقدمي الخدمات في السوقين المصرية والسعودية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك سيسهم بشكل أساسي في تأسيس بنية تحتية أكثر ذكاءً لتقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات، بما يساهم في تعظيم العائدات للعملاء.

وذكر البيان أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والسعودية شهدت ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين السعودية مصر نحو 14.5 مليار دولار خلال عام 2021، فيما بلغ حجم الاستثمارات الثنائية المتبادلة أكثر من 35 مليار دولار.