السعودية تحث إثيوبيا على عدم اتخاذ خطوات أحادية في ملء…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج – جددت المملكة العربية السعودية تأكيد دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره “جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي”، وحثت إثيوبيا إلى على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الجانب السعودي، في البيان الختامي لزيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، أهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن؛ تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.

كما عبّر الجانب السعودي عن تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

ومن جانبه، عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشدد على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن أمن البلدين كل لا يتجزأ.