- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تحث إثيوبيا على عدم اتخاذ خطوات أحادية في ملء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج – جددت المملكة العربية السعودية تأكيد دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره “جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي”، وحثت إثيوبيا إلى على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكد الجانب السعودي، في البيان الختامي لزيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، أهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن؛ تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
كما عبّر الجانب السعودي عن تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
ومن جانبه، عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشدد على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن أمن البلدين كل لا يتجزأ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تحث إثيوبيا على عدم اتخاذ خطوات أحادية في ملء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.