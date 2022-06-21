أسعار الذهب تسجل تراجعا طفيفا مع تزايد توقعات رفع الفائدة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:05 مساءً - – تراجع أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1833.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1836.30 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن سعر الدولار، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، تراجع بدرجة كبيرة لكن التأثير المضاد يأتي من ارتفاع عائدات السندات.

وارتفع سعر عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات في حين تراجع سعر الدولار مما يجعل سعر المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى.

وبعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أكبر رفع للفائدة منذ 1994 في وقت سابق هذا الشهر حذت بنوك مركزية أخرى حذوه ورفعت الفائدة.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.63 دولار للأوقية. كما زاد البلاتين 0.3% إلى 934.56 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.75 بالمئة إلى 1860.57 دولار.