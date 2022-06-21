انت الان تتابع خبر سعر الذهب منتصف اليوم نازل.. يا بختك لو لحقت تشتري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي في محركات البحث على جوجل؛ عن أسعار الذهب؛ وخاصة جرام 21؛ والذي يعد الأكثر مبيعًا في الاسواق.

وانخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر؛ في منتصف التعاملات؛ وذلك مع انخفاض أسعار المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم في مصر 4 جنيهات؛ والأسعار موضحة كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1005 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1149 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 861 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8040 جنيهًا؛ ويرتبط سعر الجنيه الذهب بأسعار الجرام عيار 21.