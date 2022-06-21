انت الان تتابع خبر حقيقة الخوخ المهرمن والسبب وراء انخفاض أسعار الخضار.. شعبة الفاكهة توضح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الخضار والفاكهة خلال المدة الحالية في أسواق الجملة، وأيضًا في الأسواق المحلية للمواطنين، وزادت عملية التراجع بشكل ملحوظ، بعد أن صعدت الأسعار في أبريل ومارس الماضيين، لتعود في الترادع مجددًا بداية من أول أسبوع في يونيو الحالي حتى الآن.

أسباب انخفاض أسعار الخضار

من جهته، علل حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، السبب وراء انخفاض أسعار الخضار والفاكهة، إلى أن المشروعات القومية الزراعية مستمرة في التوسع خلال الفترة الأخيرة وأدت إلى زيادة إنتاج الخضر والفاكهة بشكل ملحوظ ما زاد من المعروض في الأسواق.

وأوضح نجيب، أن الأسعار المدة المقبلة سوف تشهد استقرار لكن لا أحد يتوقع إلى أين ستذهب وهل ستنخفض أم لا، لكن في المجمل لن تتحرك نحو الزيادة في ظل وفرة المعروض من الأصناف.

حقيقة الخوخ المهرمن

وبين رئيس الشعبة، أن ما يشاع حول هرمنت الخوخ والبطيخ، وغيرها من الأصناف غير صحيح، وأن قطاع الزراعة يشهد حالة من التطور المستمر لتحقيق الأمن الغذائي، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأمور، عارٍ من الصحة، وليس هناك أي ضرر قد يلحق مستهلكي هذه الأصناف خلال موسم الصيف.