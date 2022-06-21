القاهرة والرياض تتفقان على وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:08 مساءً - دوت الخليج – بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، مستقبل الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وكذا جهود جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمار السعودي إلى مصر، بما يضمن استدامة تدفق الاستثمارات السعودية، وذلك في إطار التقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء، إلى تنوع محاور التعاون الاستثماري بين الجانبين، والتي شهدت نجاحات كبيرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة المصرية، فضلاً عن التكامل بين اقتصاد البلدين في عدد من القطاعات، منها قطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والدوائية، والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار حريصة على إزالة مختلف التحديات أمام المستثمرين السعوديين، وتقديم المزيد من التيسيرات لهم لتنفيذ استثمارات جديدة.

واستعرض اللقاء أهم الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لتبادل زيارات وفود رجال الأعمال من البلدين.