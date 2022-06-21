باين الأمريكية تتوقع ارتفاع مبيعات المنتجات الفاخرة بما لا…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:08 مساءً - دينا مجدي _ كشفت شركة باين الأمريكية للاستشارات الاقتصادية ، عن تحقيق المنتجات الفاخرة ارتفاعًا في مبيعاتها، متوقعة مواصلتها الصعود بمعدل لا يقل عن 5% خلال العام الحالي.

ولفتت شركة الاستشارات إلى أن ذلك يأتي مع زيادة نشاط المتسوقين بأمريكا وأوروبا في شراء الساعات والأحذية والمجوهرات، في ظل اندلاع الصراع الروسي الأوركراني، وارتفاع مؤشرات التضخم .

وقالت كلوديا داربيزيو الشريكة في شركة باين الأمريكية في تصريحاتها لرويترز، أن الاستهلاك لم يتأثر حتى الأن، كما توقعت أن المبيعات العالمية المنتجات الفاخرة الشخصية ستشهد ارتفاعًا لتسجل قيمة لا تقل عن 305 مليار يورو (بما يعادل 320 مليار دولار) خلال هذا العام.

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جاءت هذه التوقعات لتضم المبيعات المتزايدة بقوة خلال الفترة الحالية، رغم تباطوء حركة السوق المالي الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي يدركها الاقتصاديون بقوة.

وقال أحد الخبراء بشركة باين، أن مبيعات المنتجات الفاخرة الشخصية العالمية، بما في ذلك الملابس والاكسسوار ومستحضرات التجميل، بلغت نحو 288 مليار يورو خلال العام الماضي، لتفوق التوقعات التي كانت 283 مليار نتيجة للانفاق القوي خلال العطلات.

واستجابت شركات المنتجات الفاخرة لزيادة الطلب المحلي في أمريكا وأوروبا، لتنفيذ برامج تسويقية فعالة، وسط تفاقم إغلاق الانشطة الاقتصادية بالصين وارتفاع معدلات التضخم بفعل انتشار فيروس كورونا.