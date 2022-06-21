- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية الألماني: التضخم ينخر في أسس الاقتصاد من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:08 مساءً - – قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الثلاثاء، إن التضخم ينخر في أسس الاقتصاد، وذك بعد يومين من إظهار بيانات رسمية أن أسعار المنتجين في ألمانيا قفزت بنسبة 33.6% على أساس سنوي في مايو.
وأبلغ ليندنر اتحاد الصناعة الألماني “التضخم ينخر الأساس الاقتصادي لكل شيء آخر”.
وأضاف أنه يجب على ألمانيا أن تتوقع مدفوعات للفائدة بقيمة 30 مليار يورو (31.65 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع أربعة مليارات يورو في 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية الألماني: التضخم ينخر في أسس الاقتصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.