وزير المالية الألماني: التضخم ينخر في أسس الاقتصاد

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:08 مساءً - – قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الثلاثاء، إن التضخم ينخر في أسس الاقتصاد، وذك بعد يومين من إظهار بيانات رسمية أن أسعار المنتجين في ألمانيا قفزت بنسبة 33.6% على أساس سنوي في مايو.

وأبلغ ليندنر اتحاد الصناعة الألماني “التضخم ينخر الأساس الاقتصادي لكل شيء آخر”.

وأضاف أنه يجب على ألمانيا أن تتوقع مدفوعات للفائدة بقيمة 30 مليار يورو (31.65 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع أربعة مليارات يورو في 2021.