انت الان تتابع خبر قرض بنك HSBC لشراء السيارة الكهربائية .. مميزات هتبهرك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك HSBC عن تفاصيل قرض تمويل شراء السيارة الكهربائية والألواح الشمسية للمنازل، وسنتعرف في هذا التقرير عن تفاصيل ذلك القرض ويكون على النحو التالي:

قرض بنك HSBC لشراء السيارة الكهربائية:

قيمة القرض:

القرض يصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصي بضمان تحويل الراتب، أو مليون جنيه كحد أقصى لأصحاب المهن الحرة.

فتر السداد:

يصل السداد إلى 7 سنوات.

نسبة الفائدة:

يحسب حسب السعر الموجود في البنك وقت تقديم طلب التمويل، ويظل ثابت طوال فترة التمويل، ولن تتغير عدد أقساط ومدة التمويل.

الدخل الشهري:

يكون 3000جنيه كحد أدنى.

عمر العميل:

من 21 عام إلى 65 عام، عند سداد أخر قسط من القرض.

تقديم بطاقة الرقم القومي سارية للمصريين، أو جواز السفر ساري وإقامة سارية لغير المصريين.

خطاب تحويل دخل أو قسط القرض، طبقا للصيغة المعتمدة لدى البنك.