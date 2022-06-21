مال وأعمال

وفد تجاري من سلطنة عمان يزور مجمع سي بي سي الصناعي بمدينة 6…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وفد تجاري من سلطنة عمان يزور مجمع سي بي سي الصناعي بمدينة 6… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:11 مساءً - قام وفد غرفة التجارة و الصناعة لسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمجمع سي بي الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر.

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وتم خلال الزيارة الاطلاع علي تجربة شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي كمطور صناعي رائد في تطوير المجمعات الصناعية المتكاملة والصديقة للبيئة والتي دشنتها الشركة بمجمعها الأول في مدينة السادس من أكتوبر منذ عام 2007.

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جاء ذلك على هامش زيارة رسمية إلى مصر، التقى خلالها الوفد برئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك لتبادل الخبرات بين البلدين والاطلاع علي تجربة مصر في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية.

وكان في استقبال الوفد، رياض كيوان رئيس مجلس الادارة والمهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والذي قدم عرضا مرئيا عن الشركة وامكاناتها وتجربتها الناجحة في تطوير المناطق الصناعية بمصر بمدينتي السادس من أكتوبر والسادات.

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كما تم خلال الزيارة استعراض فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين ومناقشة المزايا الاستثمارية بمصر خاصة في مجال التصنيع وانشاء المناطق اللوجستية.

يرأس الوفد عبد الله بن علي الشافعي – رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة العمانية بمحافظة شمال الباطنة، مصحوباً بعدد كبير من اعضاء الغرفة وكذلك ممثلي اهم الشركات بالسلطنة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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