جولدمان ساكس يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي ويزيد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:11 مساءً - وكالات _ حذر اقتصاديو بنك جولدمان ساكس ، من تزايد احتمالية تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود، كما قاموا بخفض توقعاتهم للناتج الإجمالي المحلي الإجمالي.

ورفع اقتصاديو جولدمان ساكس توقعاتهم لحدوث ركود اقتصادي إلى 30%، مقارنة بـنسبة 15% قبل هذا التعديل.

كما رفعوا احتمالات تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود في عام 2023 إلى 25% حال لم يحدث في العام الحالي، حسبما ورد في مذكرة منهم كتبت بتاريخ الأمس .

وأشارت المذكرة أن مخاطر الركود عبء أكبر وأكثر احتمالية لأن يحدث، وأرجعت الأسباب الرئيسية إلى أن مسار النمو الأساسي الآن أصبح.

ولفتت أن الفيدرالي الأمريكي سيكون مضطر للاستجابة بقوة للتضخم الرئيسي المرتفع وتوقعات تضخم المستهلك إذا ارتفعت أسعار الطاقة أكثر، حتى لو تباطأ النشاط بشكل حاد.