مال وأعمال

جولدمان ساكس يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي ويزيد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي ويزيد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:11 مساءً - وكالات _ حذر اقتصاديو بنك جولدمان ساكس ، من تزايد احتمالية تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود، كما قاموا بخفض توقعاتهم للناتج الإجمالي المحلي الإجمالي.

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ورفع اقتصاديو جولدمان ساكس توقعاتهم لحدوث ركود اقتصادي إلى 30%، مقارنة بـنسبة 15% قبل هذا التعديل.

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كما رفعوا احتمالات تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود في عام 2023 إلى 25% حال لم يحدث في العام الحالي، حسبما ورد في مذكرة منهم كتبت بتاريخ الأمس .

وأشارت المذكرة أن مخاطر الركود عبء أكبر وأكثر احتمالية لأن يحدث، وأرجعت الأسباب الرئيسية إلى أن مسار النمو الأساسي الآن أصبح.

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ولفتت أن الفيدرالي الأمريكي سيكون مضطر للاستجابة بقوة للتضخم الرئيسي المرتفع وتوقعات تضخم المستهلك إذا ارتفعت أسعار الطاقة أكثر، حتى لو تباطأ النشاط بشكل حاد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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