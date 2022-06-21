انت الان تتابع خبر قرض البنك الأهلي لأصحاب المعاشات .. فترة سداد طويلة ومميزات أكثر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري، عن تقديم قرض لأصحاب المعاشات، وهي القروض الشخصية من أجل تمويل وشراء احتياجاتهم، مع إتاحة السداد على أقساط وبفوائد مناسبة، وتكون تفاصيل تلك القروض على النحو التالي:

مميزات قرض البنك الأهلي لأصحاب المعاشات: