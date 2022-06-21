انت الان تتابع خبر قرض البنك الأهلي لأصحاب المعاشات .. فترة سداد طويلة ومميزات أكثر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري، عن تقديم قرض لأصحاب المعاشات، وهي القروض الشخصية من أجل تمويل وشراء احتياجاتهم، مع إتاحة السداد على أقساط وبفوائد مناسبة، وتكون تفاصيل تلك القروض على النحو التالي:
مميزات قرض البنك الأهلي لأصحاب المعاشات:
- القرض بدون وجود ضامن.
- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى مليون جنيه.
- فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
- إصدار وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي طوال فترة القرض.
- بدون مصاريف استعلام ائتماني، فتح حساب جاري بالبنك مجانا.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
- ألا يتجاوز عمر المقترض 65 عام.
- تعهد كتابي من العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة التمويل.
- يطبق البنك الأهلي مصاريف إدارية 2% من قيمة القرض أو التمويل، يتم دفعها مقدما مرة واحدة.
- عمولة السداد المعجل للتمويل 5%.
- غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيه شهريا، بالإضافة إلى 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.