مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:22 مساءً - وكالات _ أعلن وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

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جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع الاتفاقيات بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من المسئولين والمستثمرين السعوديين والمصريين.

وتشمل الاتفاقيات الاستثمار في مجالات عدة منها البينة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية.