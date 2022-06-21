أمير قطر يتوقع نمو الاقتصاد 4.9% في 2022 مع ارتفاع أسعار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:22 مساءً - توقع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير قطر ، صباح اليوم الثلاثاء نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منتدى قطر الاقتصادي، والذي تنظمه بلومبرج