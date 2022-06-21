انت الان تتابع خبر تقنين 40 ألف فدان في مدينة العبور الجديدة.. “امتلك بيتك بورق سليم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ جهاز مدينة العبور الجديدة، نحو السير في إجراءات تقنين 40 ألف فدان في مدينة العبور الجديدة، بعد الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة، والمخطط التفصيلي للشريط الخدمي الواقع على طريق القاهرة – الإسماعيلية.

مدينة العبور الجديدة

حيث أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الجهاز حريص على تحقيق اشتراطات التصميم التي تتميز بها المدن الجديدة، من مساحات خضراء، وتهوية، وغيرها، مع توافر الخدمات وأن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، من أجل سرعة إنجاز ملف التقنين.

أهم الإجراءات:

– الانتهاء من تسجيل جميع الطلبات المقدمة والواردة من جميع الكيانات، التي يزيد عددها على 87 ألف طلب.

تشكيل لجان وزارية منفصلة لكل كيان.

لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي شركة القادسية.

لجنة وزارية لدراسة وتوفيق أراضي باقي الكيانات.

كل لجنة يرأسها مستشار من مجلس الدولة.

إنشاء إدارة توفيق أوضاع الأراضي المستلمة من جهة ولاية أخرى.

تحديد سعر المتر من قِبَل اللجان المختصة

تم تحديد سعر المتر من قِبَل اللجان المختصة نظير علاوة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني ويمكن سداد 25% دفعة مقدمة، والباقي على 3 أقساط سنوية بدون فوائد، أو سداد 15 % دفعة مقدمة والباقي على 7 أقساط سنوية، بعد 3 سنوات من سداد الدفعة المقدمة بمعدل الفائدة الساري وقت السداد