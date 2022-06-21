انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 21-6-2022.. “شوف بكام النهاردة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج”، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، مقابل الجنيه المصري، في إطار ما يقدمه الموقع لقرائه ومتابعيه، الذين يحرصون بشكل يومي على تصفح أخبار الدرهم الإماراتي، وماذا وصل في سعر الصرف، وخلال رصد الموقع له اليوم، شهد مع بداية التعاملات استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الصباحية الثلاثاء 21 يونيو 2022، بجميع البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

في البنك المركزي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

في بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.