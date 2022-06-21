انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري.. “رافع في العالي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، استقرار نسبي، وتحرك طفيف بضعة قروش فقط، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، في ظل تزايد البحث من قبل الكثيرين عن سعر الدينار اليوم، وهو ما رصده “دوت الخليج” لقرائه.

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل نحو 60.87 جنيه للشراء، و61.28 جنيه للبيع، مقابل 60.90 جنيه للشراء، و61.18 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.66 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.66 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية

سجل 57.29 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع