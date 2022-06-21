انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر 21-6-2022.. “على فين يا أمريكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينال سعر الدولار اهتمام كبير من شريحة كبيرة من المصريين، نظرًا لأهميته الكبيرة، إضافة إلى احتياج الكثير من المستثمرين له، لذلك يحرص الكثيرين كل صباح على متابعة سعر الدولار اليوم في مصر، وخلال الساعات الحالية، شهد استقرار كبير في العديد من البنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم 21-6-2022

سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.