مال وأعمال

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنحو 62.1% في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنحو 62.1% في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:13 مساءً - وكالات – كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الإثنين، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنحو 62.1% في 2021.

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ووفقا للبيان بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية مستوى 9.1 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ5.6 مليار دولار في 2020.

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وأشار البيان إلى أن قيمة الصادرات المصرية للسعودية سجلت 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام السابق له وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 17.3%.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.

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وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال العام الماضي هي الوقود معدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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