بالفيديو.. صعود سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. “شوف بكام في البنك الأهلي”

انت الان تتابع خبر صعود سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. “شوف بكام في البنك الأهلي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري، ارتفاع شكل ملحوظ مع بداية تعاملات الثلاثاء 21 يونيو 2022، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل في البنك المركزي صعودًا طفيفًا ليصل إلى 22.94 جنيه للشراء، و23.04 جنيه للبيع، مقابل 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع أمس.

ليصل إلى نحو 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع، مقابل 22.88 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر:

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي

22.94 جنيه للشراء، و23.04 جنيه للبيع، مقابل 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 22.82 جنيه للشراء، و23.04 جنيه للبيع، مقابل 22.77 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل نحو 22.82 جنيه للشراء، و23.01 جنيه للبيع، مقابل 22.77 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.85 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع، مقابل 22.80 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع أمس.