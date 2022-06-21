بالفيديو.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 21-6-2022.. “يلا خزن متضيعيش الفرصة”

انت الان تتابع خبر. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 21-6-2022.. “يلا خزن متضيعيش الفرصة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-6-2022، تباين كبير، وانخفاض في العديد من الأصناف، أهمها الباذنجان والفلفل والكرنب، وأيضًا انخفضت أسعار الموز والتفاح والعنب، بعد زيادة المعروض، وارتفاع درجات الحرارة، وخلال الساعات الحالية، يستعرض موقع “دوت الخليج”، أسعار الخضروات والفاكهة، بشكل دوري، وفي إطار ما يقدمه للقراء من خدمات يومية من بينها الأسعار اليومية.

أسعار الخضروات والفاكهة

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

– كيلو ورق العنب البناتي بـ 25 جنيهًا.

– كيلو الكوسة بـ7 جنيهات.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا.

– كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا.

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.