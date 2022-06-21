انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21 يونيو.. “الحديد عامل عمايله” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج” أسعار مواد البناء اليوم من الحديد والأسمنت، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، ويحرص على تقديمها بشكل يومي تزامنًا مع إعلان شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، وعقب الإعلان شهدت الأسعار استقرار نسبي كبير، مقارنة بالأسبوع الماضي، لكن انخفض الحديد بشكل كبير مع آخر شهرين.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء تسليم المصنع

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن.

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن.

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن.

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء تسليم المصنع

أسمنت حلوان 1280 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1310 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 1260 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1220 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1250 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1260 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1210 جنيها للطن

أسمنت المسلح 1300 جنيه للطن.

أسمنت المخصوص 1270 جنيها للطن

أسمنت النصر 1270 جنيها للطن

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.