انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-6-2022.. “شوف الأضاحي بكام”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين خلال المدة الحالية، عن أسعار اللحوم اليوم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وموسم الأضاحي، وخلال الساعات الحالية، ومع بداية التعاملات احتفظت اللحوم البلدي والمستوردة بحالة الثبات في أسعارها رغم اقتراب عيد الأضحى المُبارك.

أسعار اللحوم اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم البلدي اليوم

– سعر كيلو اللحم البلدي بـ 171 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بـ 156 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الكندوز الصغير بـ 165 جنيهًا.

أسعار الكبدة

– سعر كيلو الكبدة البلدي من 160 إلى 180 جنيهًا.

– سعر كيلو الكبدة الضأن من 180 إلى 200 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم الجملي = من 90 إلى 110 جنيهات.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.