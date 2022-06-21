انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء 21 يونيو.. “بـ 10 جنيهات يا بلاش” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، انخفاض جديد في التعاملات الصباحية، وشهدت أسعار الأسماك استقرارًا في العديد من الأصناف، خاصة الشعبية منها، التي يقبل عليها غالبية المواطنين، كما تراجع سعر القراميط والجمبري والسمك الموسى، في حين زاد سعر البياض والماكريل.

سعر السمك

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم وأسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري.

سعر السمك البلطي اليوم

–سعر البلطي ووصل إلى 38 جنيهًا للكيلو بانخفاض جنيهين.

– تراجع سعر البوري بمعدل 3 جنيهات ليسجل 70 جنيهًا.

انخفض سعر القراميط جنيهين في الكيلو ليسجل 27 جنيهًا، و10 جنيهات للصغير.

– سجل سعر الجمبري الوسط 142 جنيهًا، ليتراجع بقيمة 7 جنيهات.

تراجع سعر الجمبري الصغير بمعدل 9 جنيهات في الكيلو مسجلًا 98 جنيهًا.

– ارتفع سعر الماكريل المُجمد بمعدل 5 جنيهات في الكيلو، ووصل إلى 46 جنيهًا.

– تراجع سعر سمك موسى 2 جنيه، ليسجل 125 جنيهًا.

– ارتفع سعر البياض الوسط ليصل إلى 61 جنيهًا للكيلو.

– ارتفع سعر البوري ليسجل 84 جنيهًا.