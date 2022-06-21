بالفيديو.. سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 21 يونيو.. الأحمر ولع والبلدي نار

انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 21 يونيو.. الأحمر ولع والبلدي نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، مقارنة بالأسعار نهاية الأسبوع المنقضي، وأصبح سعر البيض في مستوى مرتفع ولا يستطيع المواطنون شراء كمية منه، خاصة بعد قفزة مارس الماضي، ورغم ارتفاعه إلا أن الإقبال على شراءه مستمر نظرًا لأهميته في كل بيت.

سعر كرتونة البيض

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 21\6\2022، في المزرعة ولدى التجار

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر الكبير لـ 59 جنيهًا بالبورصة.

سعر طبق البيض الأحمر في المحلات 61 جنيهًا،

– سعر كرتونة البيض الأحمر الوسط بـ 58 جنيه.

يباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك

– يتم بيع البيضة بـ 3,5 جنيه.

– ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض الكبير بالبورصة 56,5 جنيهًا.

– سعر طبق البيض الأبيض في المحلات بـ 58 جنيهًا.

– كرتونة البيض الأبيض الوسط سجلت 56 جنيه.

– تباع البيضة بـ 2,50 جنيه.

– سعر البيضة بسعر 2,50 جنيه.

– ارتفع سعر طبق البيض البلدي في البورصة 62 جنيهًا.