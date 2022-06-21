مال وأعمال

النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة بدعم من شح الإمدادات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة بدعم من شح الإمدادات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:11 مساءً - – تأرجحت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم الاثنين قبل أن تغلق مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الامدادات ومخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

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وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.01 دولار، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 114.13 دولار للبرميل. وكان خام القياس العالمي قد هبط 7.3% الأسبوع الماضي في أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع.

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وجرى تداول خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعا 61 سنتا، أو 0.56%، عند 110.17 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الخام الأمريكي هوت 9.2% الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي في 8 أسابيع.

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ولامست أسعار برنت يوم الاثنين أدنى مستوياتها في شهر قبل أن تتعافى.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.إم “الإمدادات ستبقى شحيحة وستستمر في دعم أسعار النفط المرتفعة.”

وخفضت عقوبات غربية الوصول إلى نفط روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال محللون ومستثمرون إنهم يعتقدون أن ركودا اقتصاديا أصبح مرجحا بشكل أكبر بعد أن وافق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء على أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ربع قرن لاحتواء قفزة في التضخم.

وأعقب ذلك زيادة في الفائدة من بنك انجلترا المركزي والبنك المركزي السويسري.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك “الهبوط الحاد في الأسعار يوم الجمعة يمكن اعتباره رد فعل متأخرا على المخاوف بشأن الركود التي أثرت بالفعل على أسعار سلع أولية أخرى لبعض الوقت”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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