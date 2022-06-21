مال وأعمال

البنك المركزي المصري الأوروبي لن يعيد النظر في قرار رفع الفائدة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري الأوروبي لن يعيد النظر في قرار رفع الفائدة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:11 مساءً - – قال فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن البنك لن يعيد النظر في قراره زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 21 يوليو، وذلك بعد أيام قليلة من تسريع بنوك مركزية عالمية أخرى وتيرة تشديد السياسة النقدية.

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وقال لين إن أسعار الفائدة السلبية لم تعد ملائمة لمنطقة اليورو لكن التخارج منها سيكون في خطوتين، الأولى رفع سعر الإيداع البالغ ناقص 0.5% إلى ناقص 0.25% في يوليو ثم بقدر ربما يكون أكبر في سبتمبر.

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وفي الأسبوع الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة كبيرة استثنائية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر زيادة منذ عام 1994، وهو ما يضع ضغوطا على بنوك مركزية أخرى لتسريع زيادات الفائدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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