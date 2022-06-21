انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء: الفراخ نزلت تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء انخفضت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج ” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 40.86 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه.-

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 52 جنيهًا، بزيادة 9 قروش

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.58 جنيه، بزيادة 10 قروش.

أما عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 55.1 جنيه، بتراجع 7 قروش

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 57.26 جنيه، بتراجع 6 قروش.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 62.96 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.