انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء: الأصفر مقطوع نفسه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 1007 جينه للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 673 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 866 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1007 جينها للجرام.

عيار 24 سجل 1158 جينها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8080 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1854 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه