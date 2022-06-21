انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يونيو.. “عيار 18 بـ 863 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تباين كبير، واستقرار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022 في محال الصاغة، حسب ما استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرًا عن سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022:

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 863 جنيهًا.

عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1006 جنيهات.

عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 1149 جنيهًا.

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8046.