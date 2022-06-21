انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر 21-6-2022.. ترقب من الحجاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، في مصر تباين ملحوظ، ووصل في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة إلى سعر ثابت منذ فترة، وسجل في البنك المركزي، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.