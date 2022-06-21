انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم 21-6-2022.. “احذري من التخزين دلوقتي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل بورصة الدواجن، هدوءا المدّة الحالية، ولا تزال أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في حالة سكون تام دون تحرك، ورغم أنه أول الأسبوع انخفضت الأسعار مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وإقبال العديد من المواطنين على الشراء، إلا أن المواطنين غير قادرين على التخزين حتى الآن بسبب أن سعر الدواجن خلال هذه الأيام رغم انخفاضه فإنه مازال مرتفع نسبيا، لم يساعد على شراء كميات من الدواجن مرة واحدة.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت سعر الدواجن البيضاء من 38 لـ 42 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

سجلت الفراخ البلدي 50 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 31 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

الأجزاء بـ 25 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 38 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 50 جنيها.

البانيه بـ 85 جنيها.

الدبوس بـ 50 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.