انت الان تتابع خبر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري 21-6-2022.. “ارتفاع اليورو” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في إطار ما يقدمه موقع”دوت الخليج”، بشكل يومي وكل صباح لقرائه، يستعرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 21 يونيو، 2022، ويهتم بصرف العملات بشكل خاص، في ظل تزايد البحث من قبل المواطنين عنها، حيث يتابعون عن كثب أسعار العملات العربية والأجنبية، وهو ما يقدمه الموقع حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.7 جنيه للشراء، و 18.77 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.66 للشراء، 19.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.90 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع.

سعر الفرانك السويسري

19.32 للشراء و19.49 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.66 جنيه للشراء، و 61.15 جنيه للبيع.