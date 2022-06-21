انت الان تتابع خبر سعر جرام الذهب عيار 21 اخر اليوم .. ارتفاع جنن الشباب معاه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلاله الساعات الماضية، يبحث الكثير من المواطنين، عن سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 20 يونيو 2022، حيث حقق ارتفاع بشكل كبير وتخطى 1840 دولار أمريكي للأوقية الذهبية.

حيث انخفض سعر الجرام بنسبة 2% الأسبوع الماضي، وتوقع المحللون ارتفاع الذهب عالميا حيث يسجل عند مستوى 1859.40 دولار أمريكي للأوقية الذهبية، وذلك مع نهاية هذا الربع في شهر يونيو الحالي.

سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات اليوم:

كما سجل سعر عيار 21 اليوم، نحو 1004 جنيه للبيع، و1008 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر عيار 24 اليوم نحو 1147 جنيه للبيع، و1152 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 18 اليوم نحو 861 جنيه للبيع، و864 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 8032 جنيه للبيع وسعر 8064 جنيه للشراء.

ويذكر إن سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، قد سجل زيادة حوالي 15 جنيه، والتي تكون عن سعر الجرام بنهاية الأسبوع الماضي.