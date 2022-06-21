انت الان تتابع خبر الزراعة بتعيد على المواطنين .. زيادة حجم المعروض من لحوم الأضاحي وبتكلفة أقل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، بأن الوزارة تعمل حاليا على زيادة حجم المعروض من لحوم الأضاحي وبتكلفة أقل عن نظيرتها في الأسواق.

الزراعة تزيد حجم المعروض من لحوم الأضاحي بتكلفة أقل:

وأوضح بأن ذلك الأمر يكون في إطار حرص الوزارة على تقديم كل ما لديها من جهود لخدمة المواطن المصري، حيث إن الوزارة جزء من مؤسسات الدولة المصرية.

كما تحرص على زيادة حجم المعروض وإتاحة الفرص أمام المواطنين لتلبية الاحتياجات، فيما تعمل الوزارة على تعزيز الاستقرار في السوق، كما يوجد تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف بأن وزارة الزراعة طرحت مجموعة من الرؤوس الحية، كما وافقت على استيراد مجموعة من الرؤوس، ونحاول تقديم اللحوم بأسعار تنافسية

حيث قدمنا سعر كيلو اللحم البقري بأسعار تبدأ من 70 جنيه للكيلو القائم، وسعر كيلو الجاموس بدء من 74 جنيه، ويكون ذلك من أجل منافسة الأسواق.