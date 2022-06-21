نعرض لكم الان تفاصيل خبر العناني يتابع آخر مستجدات أعمال خدمات الزائرين بالمتحف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:55 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعين متتاليين؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال في ملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير والموقف التنفيذي للأعمال الأثرية بالمتحف.

وفي بداية الاجتماع، استعرض ممثلو تحالف تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف ما تم إنجازه من أعمال بمنطقة خدمات الزائرين والمنطقة التجارية بالمتحف.

وناقش الاجتماع الاستراتيجية الترويجية للمتحف والحملات الدعائية التي سيتم إطلاقها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ممثلي التحالف في الجناح المصري المشارك بالمعارض السياحية الخارجية للترويج للخدمات التي سيتم تقديمها لزائري المتحف.

كما جرت الإشارة إلى أنه سيتم اختيار مكان بالمتحف ليكون مقرا آخرا لمدرسة الحضارة المصرية، التي سيتم إعادة إحيائها في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، خلال العام الجاري، والتي ستقدم فصولا تعليمية للكبار والصغار من المصريين والأجانب ممن لديهم شغف للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وناقش الاجتماع أيضًا إمكانية الاستعانة بخبراء في مجال علم المكتبات للاستفادة من خبراتهم في تجهيز المكتبة المتخصصه في علم المصريات التي توجد بالمتحف.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية أن تكون الخدمات المقدمة للزائرين بالمتحف علي أفضل المستويات العالمية والاهتمام بالخدمات الخاصة بذوي الهمم، وأن تكون المنطقة الخدمية والمنطقة التجارية التي توجد بهما المطاعم ومحلات بيع الهدايا التذكارية ومنتجات الحرف التقليدية والمستنسخات الأثرية على مستوى راقي وتقدم خدمة متميزة للزائرين.

كما أكد ضرورة الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بالمشروع في التوقيتات المحددة لها.

وبحث الاجتماع إمكانية عقد لقاءات مع الخبراء السياحيين من الاتحاد المصري للغرف السياحية وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة المصرية والدولية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للمرشدين السياحيين لتعريفهم بالمتحف وما يحويه من مقتنيات أثرية والخدمات المختلفة التي سيتم تقديمها لزائري المتحف.

وتناول الاجتماع الثاني مناقشة الموقف التنفيذي لسيناريو العرض المتحفي الخاص بالقاعات الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون، وآخر مستجدات أعمال نقل القطع الأثرية إلى المتحف.

كما تابع آخر مستجدات أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة المحتوى العلمي والأثري المتعلق بالوسائط المتعددة Multi Media والجرافيك الخاصة بالمرحلة الثانية للعرض المتحفي والمقرر عرضها بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف عند افتتاحه، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الفترة القليلة القادمة مع اللجنة لمتابعة اللمسات النهائية لهذا المحتوى.