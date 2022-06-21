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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مطار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:08 صباحاً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين السيسي ومحمد بن سلمان ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما ستشمل التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين وللأمتين العربية والاسلامية.
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