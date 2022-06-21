مال وأعمال

وزارة الخزانة: الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الخزانة: الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:08 صباحاً - العربية دوت نت – قال المسؤول في وزارة الخزانة البريطانية سيمون كلارك، إن الحكومة لا تتوقع حصول ركود اقتصادي على الرغم من مواجهة الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة.

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وشدد كلارك على نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني.

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يشار إلى أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بأعلى من التوقعات في أول ثلاثة أشهر والمنتهية في أبريل ليصل إلى 3.8% مع تراجع قيمة الأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من 10 أعوام بسبب التضخم.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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