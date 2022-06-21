وزارة الخزانة: الحكومة البريطانية تستبعد حدوث ركود اقتصادي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:08 صباحاً - العربية دوت نت – قال المسؤول في وزارة الخزانة البريطانية سيمون كلارك، إن الحكومة لا تتوقع حصول ركود اقتصادي على الرغم من مواجهة الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة.

وشدد كلارك على نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني.

يشار إلى أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بأعلى من التوقعات في أول ثلاثة أشهر والمنتهية في أبريل ليصل إلى 3.8% مع تراجع قيمة الأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من 10 أعوام بسبب التضخم.