نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف إعادة هيكلة الجهاز الإداري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 11:09 مساءً - دوت الخليج – اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما اتصالا بانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شدد على ضرورة تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيدا بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإلكتروني للمتقدمين.

وبحث الاجتماع مشروعي القرار الجمهوري والقانون، المعدين بغرض إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، قبل العرض على مجلس الوزراء.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.

كما استعرض الاجتماع موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع الاعلان عن تفاصيلها قريبا.

وتابع الاجتماع أيضًا موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة. وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن 5976 موظفا سددوا مقدمات الحجز حتى الآن.

وبحث الاجتماع أيضًا الإجراءات التي تتم حاليا بخصوص المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار 1000 وظيفة مدرس وخطيب وإمام مسجد، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ، قبول أوراق عدد 13.096 لدخول الامتحان الإلكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وانتهى حتى الآن تقييم عدد 8300 متقدم، بمركز التقييم، ومن المنتظر أن تنتهي الإمتحانات في 23 يونيو 2022، حيث بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان يمتد سابقاً لحوالي أسبوعين.

واستعرض رئيس الجهاز أيضا موقف المتقدمين لمسابقة مهندسي الري، والذين من المفترض أن يتم مقابلتهم يومي 26 و27 يونيو الجاري، والذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، موضحا أنه سيتم انتقاء 240 مهندسا في مختلف التخصصات.