

انت الان تتابع خبر كيفية سداد أراضي الإسكان بالمدن الجديدة.. ادفع 25 ألف واستلم فورًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في أراضي الإسكان بالمجن الجديدة، في معرفة طرق سداد الأقساط، وكيفية استلام الأراضي، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في بنك الإسكان والتعمير، طرح 1760 قطعة أرض، بمحور الإسكان المتوسط، كمرحلة أولى، داخل عدد من المدن الجديدة.

أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

بنك الإسكان والتعمير أعلن عن تخصيص أراضي الإسكان بالمدن الجديدة يكون بأسبقية الحجز «أون لاين»، على الموقع الإلكتروني للبنك.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، نظام سداد أراضي الإسكان والتعمير بالمدن الجديدة، وفقا لكراسة الشروط:

طريقة سداد أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

– سداد مقدم جدية الحجز وقيمته 25 ألف جنيه، وقيمة المصروفات الإدارية 500 جنيه.

– سداد المقدم والمصروفات الإدارية، عن طريق سويفت بنك التعمير والاسكان فرع المهندسين ACI، أو كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان.

– سداد 20% من قيمة قطعة الأرض.

– سداد باقي ثمن الأرض (الـ 75%) من أجمالي قطعة الأرض، على 3 أقساط سنوية متساوية، بدون فوائد.